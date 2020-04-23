В Минздраве объяснили, почему не покупают украинские костюмы для медиков

Министерство здравоохранения закупало бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение их соответствия стандартам

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Министерство здравоохранения закупало бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение их соответствия стандартам

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Я понимаю, что в Украине есть достаточно много вопросов, достаточно много проблем, которые мы пытаемся урегулировать. Относительно требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоров'я, которые лечат пациентов в больницах. Но что касается именно украинских производителей, то мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", - отметила Шаталова.

Также заместитель министра подчеркнула, что в МИНЗДРАВЕ поддерживают украинских производителей. По ее словам, этот вопрос нужно обязательно'язково сдвинуть с места, и подготовиться к возможным будущим вызовам.

Она отметила, что нужно быть уверенным, что наше украинское может быть качественным и защищенным, а не просто использовать вещи, на которые точно нельзя дать гарантию.

"Но если мы говорим о жизни и безопасности, и продукция, которая изготовлена в переналаштованому цеха, без подтверждения соответствия, без подтверждения, что именно это защитит, то тут вопрос уже к сертификации", - сказала Шаталова.

Напомним, 21 апреля, народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook рассказала о непрозрачной закупке МОЗ.

"В то время как в Украине катастрофически не хватает медицинского защиты, в Минздраве дерибанят десятки миллионов на закупки костюмов”, - отметила она.

Устинова привела пример стоимости медицинских костюмов:

245 грн - цена украинского производителя для государственного предприятия;

300 грн - цена, по которой покупают международные организации по всем самым высоким международным стандартам (в цену уже включена комиссия международной организации);

488 грн - цена, по которой покупает МИНЗДРАВ китайские костюмы.

Также нардеп подчеркнула, что покупают за сутки в компании, которая месяц назад только на закупки государственные вышла, а в учредителях люди, которые не то что на десятки миллионов обородки не потянут, а вообще неизвестно каким боком к медицинских изделий и еще недавно резюме на сайтах размещали.

"Тендеров никаких особо не надо - у нас же пандемия, карантин - покупай по чем хочешь, и в кого захочешь”, - комментирует народный депутат.