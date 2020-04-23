В Минздраве объяснили, почему не покупают украинские костюмы для медиков
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"Я понимаю, что в Украине есть достаточно много вопросов, достаточно много проблем, которые мы пытаемся урегулировать. Относительно требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоров'я, которые лечат пациентов в больницах. Но что касается именно украинских производителей, то мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", - отметила Шаталова.
Также заместитель министра подчеркнула, что в МИНЗДРАВЕ поддерживают украинских производителей. По ее словам, этот вопрос нужно обязательно'язково сдвинуть с места, и подготовиться к возможным будущим вызовам.
Она отметила, что нужно быть уверенным, что наше украинское может быть качественным и защищенным, а не просто использовать вещи, на которые точно нельзя дать гарантию.
"Но если мы говорим о жизни и безопасности, и продукция, которая изготовлена в переналаштованому цеха, без подтверждения соответствия, без подтверждения, что именно это защитит, то тут вопрос уже к сертификации", - сказала Шаталова.
Напомним, 21 апреля, народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook рассказала о непрозрачной закупке МОЗ.
"В то время как в Украине катастрофически не хватает медицинского защиты, в Минздраве дерибанят десятки миллионов на закупки костюмов”, - отметила она.
Устинова привела пример стоимости медицинских костюмов:
245 грн - цена украинского производителя для государственного предприятия;
300 грн - цена, по которой покупают международные организации по всем самым высоким международным стандартам (в цену уже включена комиссия международной организации);
488 грн - цена, по которой покупает МИНЗДРАВ китайские костюмы.
Также нардеп подчеркнула, что покупают за сутки в компании, которая месяц назад только на закупки государственные вышла, а в учредителях люди, которые не то что на десятки миллионов обородки не потянут, а вообще неизвестно каким боком к медицинских изделий и еще недавно резюме на сайтах размещали.
"Тендеров никаких особо не надо - у нас же пандемия, карантин - покупай по чем хочешь, и в кого захочешь”, - комментирует народный депутат.
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