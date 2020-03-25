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25 марта 2020, 12:08 8

Фонд госимущества отказался переносить приватизацию из-за карантина

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25 марта 2020, 12:08 8
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Фонд государственного имущества Украины, несмотря на карантин в стране, не будет переносить большую и малую приватизацию
Фото: facebook/dmitry.sennychenko
Фонд государственного имущества Украины, несмотря на карантин в стране, не будет переносить большую и малую приватизацию

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

По его словам, карантин и экономический кризис не повлияют на планы по приватизации.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - написал Сенниченко.

Он также отметил, что удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 года Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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