Фонд госимущества отказался переносить приватизацию из-за карантина
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
По его словам, карантин и экономический кризис не повлияют на планы по приватизации.
"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - написал Сенниченко.
Он также отметил, что удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 года Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
- 13:28 25 марта В Запорожской области уже пять больных коронавирусом
- 13:15 25 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 13:13 25 марта На Буковине ищут волонтеров-медиков для борьбы с COVID-19
- 13:07 25 марта В Кировоградской области продолжается флешмоб StopКоронавирус
- 13:04 25 марта Принц Чарльз болен Covid-19
- 13:03 25 марта Жизнь на карантине: к бесплатной доставке гуманитарной помощи присоединилась и "Новая почта"
- 12:50 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ