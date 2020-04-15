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15 апреля 2020, 17:30 11

Печерский суд отказал Чорновол в отводе судьи Вовка

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15 апреля 2020, 17:30 11
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Бывшей нардепке Татьяне Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка
Бывшей нардепке Татьяне Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка

Судья Олеся Батрин не увидела конфликта интересов и отказала Чорновол в отводе Вовка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

Заседание об избрании меры пресечения для бывшего нардепа назначили на 09.30 16 апреля. Избирать меру пресечения Чорновол будет Волк.

"Волк так Волк. Я волков не боюсь. Более того, это очень хорошо, что эти персонажи глупые и жадные. В будущем уголовном деле против Портнова и Волка уже есть убытки - 8 млн и я в недалеком будущем проконтролирую, чтобы это дело не потерялась", - прокомментировала Чорновол.

Напомним, Сергей Вовк - скандальный судья Печерского районного суда Киева, который известен своими предвзятыми и политически мотивированными решениями и многочисленными отстранениями.

Он возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и в.а. министра обороны Валерия Иващенко. Также он удовлетворил иск бывшего советника Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскание из бюджета 7 млн грн для Портнова.

После Революции Достоинства Вовку объявили о подозрении в принятии заведомо неправосудного решения, которым он забрал заочно у гражданки квартиру и автомобиль.

В декабре 2019 года Сергей Вовк принял решение об избрании меры западе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Судья полностью удовлетворил просьбу следствия и отклонил доводы защиты.

Как сообщалось ранее, 10 апреля ГБР провело обыски в доме депутки, во время которого изъяты вещи, "имеющие доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.


суд судья Татьяна Чорновол нардеп
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