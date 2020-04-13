В Кировоградской области активизировались рейдеры
Об этом утверждает журналистка Bihus.Info Анастасия Зубова, которая провела собственное расследование, сообщают RegioNews.
Начиная с 2015 года, от рейдеров пострадали ЧСП им. Димитрова, "Агрофирма Мариампольская”, Долинский комбикормовый завод.
Злоумышленники во всех случаях действовали по одной и той же схеме: с помощью "черного” регистратора по поддельным документам из Госреестра вычеркивали законного владельца и вписывали нового. Пока фермер тратил время на участие в следственных действиях и суды, рейдеры переоформлювали землю и другие активы.
Журналистам удалось узнать, что в Кировоградской области ко всем рейдерским захватам так или иначе был причастен депутат Петровской сельсовета Знаменского района Ростислав Вакулик. А в истории с Долинским комбикормовым заводом "засветились” депутат Кировоградского облсовета от ОПЗЖ Денис Руденко и одиозный нардеп Илья Кива.
Как писали RegioNews ранее, 5 марта 2018 года, полиция задержала около 20 вооруженных мужчин, которые пытались осуществить рейдерский захват предприятия в Васильковском районе Киевской области.
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