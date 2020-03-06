Денисова: в списки пленных на обмен включено 86 крымских татар
Об этом изданию Укринформ сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.
"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находятся в ограничительных условиях", - рассказала Денисова.
Она уточнила, что подготовка к обмену требует тишины, поэтому то, что касается списка, требует осторожности.
"Он существует, я могу сказать только за тот, который формируется в нашем офисе. Это 115 человек, граждане Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму", - сказала Денисова.
Также, по ее словам, в нем есть граждане Украины, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей Украинский сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или ни наличие таких людей ", - уточнила она.
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