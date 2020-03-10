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10 марта 2020, 08:29 6

Включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена - Джемилев

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10 марта 2020, 08:29 6
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Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов"
Фото: hromadske.radio
Крымские татары, включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов"

Как передает RegioNews, об этом заявил лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев "Громадському радіо".

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом ... Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов , то они могут и отказаться ", - сказал он.

Также Джемилев привел пример с президентом Турции.

"Вот мы с помощью Эрдогана (президента Турции - ред.) освободили Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, то мы бы не освобождались". Поэтому здесь могут возникнуть такие не приятные для украинской власти вопросы, если люди выйдут и скажут: "Чего вы нас освободили ?"", - добавил нардеп.

Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и Российской Федерации, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар.


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