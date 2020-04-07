"Нафтогаз" ищет замену Витренко - СМИ

НАК "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко из-за прихода в компанию исполнительного директора по трансформации Отто Ватерландера

Фото: facebook/yuriy.vitrenko

НАК "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко из-за прихода в компанию исполнительного директора по трансформации Отто Ватерландера

Как передает RegioNews, об этом пишет "Экономическая правда".

""Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза", - пишет издание, ссылаясь на свои источники.

Как отмечается, как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора компании планируется освободить под уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко.

Как пишет издание, несколько недель назад в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Его автор - новая "правая рука" председателя правления Андрея Коболева Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по вопросам трансформации. Именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

"У Фаворова возникли разногласия с руководством", - говорит источник, имея в виду не Коболева, а новичка компании - Ватерландера.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов ушел", - объясняет источник.

Напомним, в феврале Юрий Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".