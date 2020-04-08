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08 апреля 2020, 12:23 5

Только 100 "слуг народа" полностью поддержали последние кадровые изменения во власти

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08 апреля 2020, 12:23 5
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Только 100 народных депутатов "Слуги Народа" поддержали все без исключения кадровые решения Верховной Рады, которые состоялись в течение последнего месяца
Фото: Reuters
Только 100 народных депутатов "Слуги Народа" поддержали все без исключения кадровые решения Верховной Рады, которые состоялись в течение последнего месяца

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Комитет избирателей Украины (КИУ).

КИУ проанализировал как народные депутаты монобольшинства голосовали за новое правительство, отдельных министров и нового генпрокурора.

По данным КИУ все кадровые решения Совета поддержали 100 народных депутатов "Слуги Народа". Остальные депутаты не поддержали минимум одно кадровое решение Совета, а некоторые – не поддержали сразу несколько.

Антилидером среди депутатов монобільшості за поддержкой кадровых решений стал Александр Дубинский, которого связывают с группой олигарха Коломойского. Депутат не поддержал 5 решений Совета из 13. Не проголосовал за назначение Сергея Марченко министром финансов, за назначение Игоря Петрашко министром экономики, увольнение Ильи Емца с должности главы МИНЗДРАВА, увольнения членов КМУ и нажал "против" увольнения министра финансов Игоря Уманского.

Олег Воронько, мажоритарщик из Кировоградской области, и Егор Чернев, №26 в избирательном списке "слуг", не поддержали по четыре решения Совета. Ранее Чернев также подписал обращение по поводу угрозы создания консультативного совета в ТКГ участия представителей ОРДЛО.

По три кадровых решения Совета не поддержали Зиновий Андреевич, Лада Булах, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Дмитрий Гурин, Олег Колев, Виктория Подгорная. Часть из этих депутатов также выступили против действий Андрея Ермака в Минске.

По два решения не поддержали Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Ткаченко, Виталий Безгин, Андрей Богданец, Елизавета Богуцкая, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Николай Галушко, Роман Грищук, Дмитрий Костюк, Михаил Крячко, Сергей Кузьминых, Олег Марусяк, Людмила Марченко, Артем Нагаєвський, Максим Перебейнос, Евгений Петруняк, Элла Репина, Ольга Савченко, Валерий Стернийчук, Павел Фролов и Елизавета Ясько.

"Наличие внутрифракционных дискуссий – один из обязательных атрибутов крупных фракций. Однако для "Слуги Народа" это стало одной из причин того, что монобільшість фактически провалила голосование за важные кадровые решения. К примеру, собственных голосов монобільшості не хватило ни на увольнение министра здравоохранения, ни на увольнение министра финансов или назначении министра экономики. Без поддержки других фракций и групп эти решения не были бы приняты, что могло бы спровоцировать серьезный политический кризис", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.


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