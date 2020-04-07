Венедиктова рассказала, почему Зеленский выбрал ее и какое дал задание

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не говорила о своем назначении с президентом, а ее кандидатура появилась в последние дни с подачи СМИ. При этом гарант поставил ей только одно задание

Фото: facebook/pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не говорила о своем назначении с президентом, а ее кандидатура появилась в последние дни с подачи СМИ. При этом гарант поставил ей только одно задание

Как передает RegioNews, об этом она рассказала "Украинской правде".

"Мы это (назначение - ред.) с ним (Владимиром Зеленским - ред.) не обсуждали, я не спрашивала, почему я. Я думаю, что вопрос моей кандидатуры возник в последние дни. И даже, возможно, он был спровоцирован СМИ. Вот у меня такое ощущение", - сказала она.

Также она предположила, что президент предложил ей эту должность, "может, потому, что я себя неплохо проявила на посту временно исполняющего обязанности ГБР". Кроме того, по словам генпрокурора, это "действительно очень ответственная должность", а ее "профессиональный путь – это путь, связанный с частным правом и со сферой частно-хозяйственной, арбитражные институции".

Одновременно Венедиктова заверила, что единственное, что проговаривалось - задача на посту. "Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: никакие задачи не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была та же самая фраза, с которой я пошла в Офис генерального прокурора: "Наведи порядок". Все. Это единственное, что проговаривалось", - сказала она.

При этом генпрокурор отрицает, что ее назначили, чтобы посадить экс-президента Петра Порошенко.

"Я так понимаю, что общество как раз именно так и воспринимает меня. Более того, я почему-то уже считаю, что и Петр Алексеевич воспринимает мое назначение тоже именно так... Но, опять-таки, когда президент подписывал представление, и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором – ред.), вообще никаких условий не стояло и фамилия Порошенко не звучала", - подчеркнула она.

По ее мнению, "вся эта суматоха вокруг подозрений (Порошенко - ред.), дел и так далее, искусственно образованна", потому что "ничего лучшего привлечения внимания к... развороту определенных вещей в сторону политики, чем какое-то уголовное производство, еще никто не придумал".

Также председатель ОГПУ считает, что "мускулы все политические люди набирали путем "политического преследования", потому что "это самый удобный и самый простой механизм".

"Я страж порядка в душе. Поэтому, я думаю, что мне очень гармонично на этом месте. Сейчас, не смотря на то, что я здесь неполных три недели, я себя чувствую как прокурор, и я веду себя как прокурор. Поэтому никаких политических заявлений и хайпов на уголовных процессах я делать не собираюсь. Я четко знаю свои границы, я четко знаю коридор, в котором могу работать. Этот коридор определен законом о прокуратуре, УПК и Уголовным кодексом. Все. Больше ничего быть не может", - подчеркнула она.

Напомним, 17 марта ВРУ поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. В Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.