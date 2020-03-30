Шмыгаль объяснил причины увольнения Емца и Уманского
Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале и отметил профессионализм уволенных с должностей Ильи Емца и Игоря Уманского.
"Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов", - написал он.
При этом он выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.
Также Шмыгаль подчеркнул, что его Кабмин работает меньше месяца, но вызовы, с которыми он столкнулся "не чувствовало на себе ни одно правительство за последние годы", а во время режима чрезвычайной ситуации "один день считается за месяц".
Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения. При этом нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.
Позже Рада все-таки проголосовала за проекты постановлений о назначении министров финансов и охраны здоровья Украини.
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