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30 марта 2020, 16:48 29

Рада назначила министров финансов и охраны здоровья со второй попытки

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30 марта 2020, 16:48 29
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Верховная Рада Украины проголосовала за проекты постановлений о назначении министров финансов и охраны здоровья Украини
Фото: Depo.ua
Верховная Рада Украины проголосовала за проекты постановлений о назначении министров финансов и охраны здоровья Украини

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, министром финансов назначен Сергей Марченко, "за" него проголосовали 256 народных избранника (проект постановления №3289).

В свою очередь, назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова поддержали 246 нардепов (проект постановления №3290).

После этого Сергей Марченко и Максим Степанов приняли присягу.

Отметим, также на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что требования к кандидатам были очень высокие, иначе в это ответственное время - никак.

"Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", - написал Шмыгаль.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения. В то же время нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.


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