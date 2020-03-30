Рада назначила министров финансов и охраны здоровья со второй попытки
Об этом сообщает RegioNews.
В частности, министром финансов назначен Сергей Марченко, "за" него проголосовали 256 народных избранника (проект постановления №3289).
В свою очередь, назначение министром здравоохранения Украины Максима Степанова поддержали 246 нардепов (проект постановления №3290).
После этого Сергей Марченко и Максим Степанов приняли присягу.
Отметим, также на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что требования к кандидатам были очень высокие, иначе в это ответственное время - никак.
"Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", - написал Шмыгаль.
Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов и Ильи Емца с должности министра здравоохранения. В то же время нардепы провалили голосование за назначение новых глав Минфина Сергея Марченко и Минздрава Максима Степанова.
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