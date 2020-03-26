Пока больницы закупают маски и лекарства для борьбы с коронавирусом, бюджетная комиссия Киевсовета рассмотрела запросы нардепов на выделение средств для приобретения пасхальных кексов

Фото: ЧЕСНО

Пока больницы закупают маски и лекарства для борьбы с коронавирусом, бюджетная комиссия Киевсовета рассмотрела запросы нардепов на выделение средств для приобретения пасхальных кексов

Об этом говорится в сообщении движения ЧЕСТНО, пишет RegioNews.

Бюджетная комиссия Киевсовета в течение 5 минут согласовала 17 проектов распоряжений о выделении средств на осуществление депутатской деятельности на сумму более 7,8 млн грн. Из них почти 400 тысяч - на пасхальные кексы. Сегодня это решение должно рассмотреть Киевсовет.

Распорядителями средств определены общественные организации, которые обслуживают депутатские приемные.

Так, депутат от БПП "Солидарность" Виктория Муха на пасхальные куличи просит из городского бюджета почти 105 тысяч грн. В комментарии ЧЕСТНО Муха заверила, что не намерена брендировать пояса своим именем или названием политической силы.

"Это заказывалось ситуации с карантином. Поэтому сегодня, когда все меняется очень быстро, мы еще будем изучать, будет возможность распространить кексы среди малообеспеченных жителей. Вы знаете, есть службы, которые предоставляют адресную помощь малообеспеченным категориям и в условиях карантина ... "- сказала депутат.

Депутат от БПП "Солидарность" Сергей Артеменко угостит пасхальными кексами две общественные организации более чем 57 тысяч грн.

Его коллега по фракции, депутат от Виноградаря Вадим Сторожук заказал пасочок почти на 57 тысяч грн. Он отметил, что общественные организации, которые обратились к нему за пасхальные кексы, сами продумают логистику доставки.

Почти на 50 тысяч грн заказал пасочок для организации ветеранов Оболонского района "батькивщинивец" Владимир Старовойт.

Когда ЧЕСТНО поинтересовался у депутата, как он планирует во время карантина раздавать куличи и будет их брендировать, Владимир Старовойт задумался и пообещал ответить позже. Через 5 минут перезвонил его помощник и заверил, что куличики без партийного брендирование, а при их распространении карантин нарушать не будут и никаких массовых скоплений людей не допустят.

На аналогичную сумму для Днепровского района заказал пасочок депутат от БПП "Солидарность" Тарас Криворучко.

Ровно на 45тысяч грн для центра соцобслуживания в Шевченковском районе заказала кексы "батькивщинивка" Елена Антонова. Она отметила, что делала заказ 2 месяца назад, когда о карантине еще ничего не было известно.

"Сейчас думаю о том, как их раздавать. Потому что мой запрос был еще 2 месяца назад. Никто не знал, что в стране и мире произойдет такая ситуация. Сейчас мы думаем, как это сделать. И, может, через терцентры сделаем индивидуальную доставку и каждому адресно завезем ", - прокомментировала депутат.

На уточняющий вопрос, будет ли на куличиках брендирование политической силы или ее собственная фамилия, Антонова не ответила. "Я не комментирую это. Увидите ", - резюмировала она.

"Батькивщинивец" со Святошино Денис Москаль, который был замечен в пиаре на День Святого Николая, на этот раз заказал пасхальных кексов на 22 тысяч грн.

Вадим Васильчук, член "Киевской команды", представители которой публично осуждали бюджетную "гречку", тоже заказал пасочки на 9 тысяч грн.