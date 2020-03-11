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11 марта 2020, 13:53 6

Дело Гандзюк: Болгария выдаст подозреваемого Левина

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11 марта 2020, 13:53 6
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Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина для привлечения к уголовной ответственности
Апелляционный суд г. Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина для привлечения к уголовной ответственности

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Таким образом, компетентные органы Болгарии удовлетворили подписанный экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой запрос ОГП об экстрадиции указанного лица.

"После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении участников", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.

3 марта 2020 года сообщалось, что фигурант дела активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский затягивает судебное заседание, симулируя плохое самочувствие, чтобы выйти на свободу. Во время последнего суда он был госпитализирован прямо из залы заседания


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