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24 березня 2020, 10:50 7

Кабмін Шмигаля вніс у Раду перший законопроект

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24 березня 2020, 10:50 7
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Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3254 "Про внесення зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців"
Фото: Telegram
Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді ухвалити законопроект №3254 "Про внесення зміни в закон "Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт українського парламенту.

Згідно статусу документа, він був зареєстрований в Раді 23 березня і переданий на розгляд керівництву.

Поки сам текст законопроекту відсутній на сайті.

Зазначимо, даний законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".

ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.


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