Кабмін Шмигаля вніс у Раду перший законопроект
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт українського парламенту.
Згідно статусу документа, він був зареєстрований в Раді 23 березня і переданий на розгляд керівництву.
Поки сам текст законопроекту відсутній на сайті.
Зазначимо, даний законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
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