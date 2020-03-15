Порошенко вернулся в Украину
Сегодня ночью экс-президент Украины с семьей вернулись на родину. Порошенко успел вернуться в страну до закрытия границы
Сегодня ночью экс-президент Украины с семьей вернулись на родину. Порошенко успел вернуться в страну до закрытия границы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 112.ua.
Пятый президент Украины Петр Порошенко в ночь с 14 на 15 марта прилетел в Киев из Испании. Журналисты встретили его около Зала официальных делегаций.
На карантин семью Порошенко не отправили.
Как ранее сообщали СМИ, экс-президент Петр Порошенко, который 8 марта улетел из Украины в Испанию, вернется на родину чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
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