Порошенко повернувся в Україну

Сьогодні вночі екс-президент України з сім'єю повернулися на батьківщину. Порошенко встиг повернутися в країну до закриття кордону

Фото: Cторінка Петра Порошенка у Facebook

Сьогодні вночі екс-президент України з сім'єю повернулися на батьківщину. Порошенко встиг повернутися в країну до закриття кордону

Про це пише RegioNews з посиланням на 112.ua.

П'ятий президент України Петро Порошенко в ніч з 14 на 15 березня прилетів до Києва з Іспанії. Журналісти зустріли його біля Залу офіційних делегацій.

На карантин сім'ю Порошенко не відправили.

Як раніше повідомляли ЗМІ, екс-президент Петро Порошенко, який 8 березня полетів з України в Іспанію, повернеться на батьківщину чартерним рейсом в ніч з 14 на 15 березня.