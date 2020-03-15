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15 березня 2020, 10:35 50

Порошенко повернувся в Україну

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15 березня 2020, 10:35 50
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Сьогодні вночі екс-президент України з сім'єю повернулися на батьківщину. Порошенко встиг повернутися в країну до закриття кордону
Фото: Cторінка Петра Порошенка у Facebook
Сьогодні вночі екс-президент України з сім'єю повернулися на батьківщину. Порошенко встиг повернутися в країну до закриття кордону

Про це пише RegioNews з посиланням на 112.ua.

П'ятий президент України Петро Порошенко в ніч з 14 на 15 березня прилетів до Києва з Іспанії. Журналісти зустріли його біля Залу офіційних делегацій.

На карантин сім'ю Порошенко не відправили.

Як раніше повідомляли ЗМІ, екс-президент Петро Порошенко, який 8 березня полетів з України в Іспанію, повернеться на батьківщину чартерним рейсом в ніч з 14 на 15 березня.


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