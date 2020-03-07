У следствия недостаточно оснований для предъявления подозрения Порошенко, - Чумак
Об этом Чумак рассказал в интервью "Главкому", пишет RegioNews.
По словам Чумака, Офис генпрокурора под руководством освобожденного с должности Руслана Рябошапки "не тормозил ни одного дела", но и не подписал ни одного подозрения в так называемом "деле Порошенко".
"Подозрение — это не один лист, а сто страниц, на которых описывается конструкция преступления, чтобы суд его принял. Если ты подписываешь необоснованную подозрение и суд ее такой признает, ты так же отвечаешь в уголовном порядке за незаконное привлечение к ответственности", — рассказал Чумак, и добавил: "Их [подозрения] не высосешь из пальца. Оно же в суде потом все развалится? – рассказал Чумак.
По его словам, Руслан Рябошапка имел контакты с Офисом президента и был "очень неплохим зонтиком" над Офисом генпрокурора.
"Выгребал в ОП все на себя, а потом довольно конструктивно объяснял нам… Иногда было заметно, что у него не очень хорошее настроение, потому что у президента чем-то не довольны. Ну вот спрашивали — где же эти так называемые посадки?", — продолжил Чумак.
В то же время, отвечая на вопрос о том, можно ли считать дела Петра Порошенко надуманными, он возразил.
Не могу сказать, что они надуманные. Вы знаете, что меня никак нельзя считать союзником Порошенко — я был очень жестким его оппонентом. Но, будучи заместителем генпрокурора, я не сказал ни слова о его преступлениях. Потому что это было бы воспринято как обвинение со стороны должностного лица. Вот завтра мне как "и.о." принесут подозрение Порошенко — и что делать? Скажут — Чумак не подписывает подозрение Порошенко, ибо ему заплатил. Но я не могу подписать незаконный документ", — пояснил свою позицию Виктор Чумак.
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