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11 марта 2020, 12:32 12

Зеленский вслед за законом о СБУ предложил Раде изменить два кодекса

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11 марта 2020, 12:32 12
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады.

Согласно статусу документов, законопроекты №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"и №3198 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" были зарегистрированы в Верховной Раде 10 марта.

По состоянию на 11 марта документы находятся на рассмотрении у руководства, а сами тексты проектов законов отсутствуют на сайте парламента.

Напомним, 10 марта Владимир Зеленский внес в ВР законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины", как безотлагательный. Документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.


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