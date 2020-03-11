Зеленский вслед за законом о СБУ предложил Раде изменить два кодекса

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить два кодекса в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт Рады. Согласно статусу документов, законопроекты №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"и №3198 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" были зарегистрированы в Верховной Раде 10 марта. По состоянию на 11 марта документы находятся на рассмотрении у руководства, а сами тексты проектов законов отсутствуют на сайте парламента. Напомним, 10 марта Владимир Зеленский внес в ВР законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины", как безотлагательный. Документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

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