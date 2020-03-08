В украинской армии служат около 30 тысяч женщин
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает RegioNews.
В 2008-2014 годах их количество составляло 1800, в 2018 году этот показатель вырос до 25 тысяч, в прошлом году - до более 27 тысяч.
По состоянию на начало марта 2020 года, почти 12 тысяч женщин получили статус участника боевых действий.
За все годы войны на востоке Украины 29 женщин были ранены, 9 - погибли.
В Генштабе также напомнили, что сейчас многие женщины рядового и сержантского состава служат механиками-водителями, командирами и наводчиками танков, БМП, БТР, САУ, ЗРК.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем. По словам Президента, женщины защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.
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