У Зеленского разработали концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса

В представительстве президента в АР Крым разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса

Фото: ОПУ

В представительстве президента в АР Крым разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Мы написали первый вариант текста проекта национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - это так называемая "формула нерезидентства" (открыть счет в украинском банке могут лишь те жители Крыма, которые имеют справку внутренне перемещенного лица)”, - сказал представитель президента в АРК Антон Кориневич

Кориневич добавил, что представительство президента в АРК работает и в Украине, и на международных площадках.

Как информировали RegioNews ранее, по инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоялось заседание Совета Безопасности по формуле Арриан относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.