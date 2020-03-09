У Зеленского разработали концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на УНИАН.
"Мы написали первый вариант текста проекта национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - это так называемая "формула нерезидентства" (открыть счет в украинском банке могут лишь те жители Крыма, которые имеют справку внутренне перемещенного лица)”, - сказал представитель президента в АРК Антон Кориневич
Кориневич добавил, что представительство президента в АРК работает и в Украине, и на международных площадках.
Как информировали RegioNews ранее, по инициативе Украины и ее партнеров 6 марта состоялось заседание Совета Безопасности по формуле Арриан относительно нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыму.
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