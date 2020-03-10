Мэр Сум анонсировал визит Зеленского – СМИ

Сумской мэр Александр Лысенко на апаратном совещании 10 марта сообщил о приезде в область президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Сумская облгосадминистрация

Сумской мэр Александр Лысенко на апаратном совещании 10 марта сообщил о приезде в область президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумской новостной портал. "Визит Зеленского в Сумы должен состояться 11 марта и его основной целью должно быть представление нового главы облгосадминистрации”, - сказано в сообщении. Напомним, Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины.

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