Минздрав изменил стандарт оказания медпомощи при коронавирусе
Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко 10 марта во время брифинга.
"Мы буквально сейчас, на днях, переделали наш стандарт оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни, в связи с тем, что есть обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, центров по контролю за заболеваниями европейского и американского", - сказал он.
По словам Ляшко, в нашем стандарте оказания медицинской помощи симптомы остаются те же, меняется только определение клинического случая.
"Поскольку раньше у нас в анамнезе должно было быть путешествие в КНР. Сейчас в анамнезе - путешествие в страны, где зафиксирована передача коронавирусной инфекции внутри страны. То есть количество стран значительно увеличилось", - отметил врач.
Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.
9 марта правительство утвердило новый план борьбы с коронавирусом.
11 марта в Черновцы приедет врач ВОЗ, который осмотрит больного коронавирус и определит, правильно ли его лечат.
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