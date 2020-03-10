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В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
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10 марта 2020, 12:53 7

Минздрав изменил стандарт оказания медпомощи при коронавирусе

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10 марта 2020, 12:53 7
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В Министерстве здравоохранения Украины переработали стандарт оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни
Фото: facebook/moz.ukr
В Министерстве здравоохранения Украины переработали стандарт оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко 10 марта во время брифинга.

"Мы буквально сейчас, на днях, переделали наш стандарт оказания медицинской помощи для коронавирусной болезни, в связи с тем, что есть обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения, центров по контролю за заболеваниями европейского и американского", - сказал он.

По словам Ляшко, в нашем стандарте оказания медицинской помощи симптомы остаются те же, меняется только определение клинического случая.

"Поскольку раньше у нас в анамнезе должно было быть путешествие в КНР. Сейчас в анамнезе - путешествие в страны, где зафиксирована передача коронавирусной инфекции внутри страны. То есть количество стран значительно увеличилось", - отметил врач.

Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.

9 марта правительство утвердило новый план борьбы с коронавирусом.

11 марта в Черновцы приедет врач ВОЗ, который осмотрит больного коронавирус и определит, правильно ли его лечат.


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