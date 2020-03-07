Офис генпрокурора открыл против Дубинского производство о клевете

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производствов в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за клевету в адрес экс-президента

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производствов в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за клевету в адрес экс-президента

Об этом на своей странице в Facebook написал Игорь Головань, информирует RegioNews. Проти Дубінського відкрили справу. Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на... Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 6 березня 2020 р. "Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления", – написал Головань Адвокат обнародовал копию извлечения из Единого реестра досудебных решений, в котором говорится, что уголовное производство заведено по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

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