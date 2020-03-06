Украинский депутат встречался с французским политиком, который заболел коронавирусом

Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который впоследствии попал в больницу из-за заболевания на коронавирус

Фото: Facebook

Народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который впоследствии попал в больницу из-за заболевания на коронавирус

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews. Отмечается, что 27 февраля Волошин в Facebook рассказал о встрече с французским коллегой, однако впоследствии свое сообщение удалил. "Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин. 68-летний депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса Жан-Люк Рейтцер попал в больницу в четверг, 5 марта и результат анализа подтвердил коронавирусную инфекцию. "Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", - сообщил французский парламент. Рейтцер вероятно, заразился во время евангельского митинга в эльзасские городе Мюлуз, в котором участвовали 2500 человек, пишет Le Monde. Последний раз он присутствовал в парламенте 25 февраля, но на этой неделе не посещал парламент. Позже стало известно, что Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Напомним, в Мариуполе Донецкой области на самоизоляцию отправили семью, которая прилетела из Италии, где зафиксирована самая большая вспышка коронавируса в Европе.

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