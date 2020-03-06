Нардепа ОПЗЖ, который встречался с больным коронавирусом, изолировали
Как сообщает RegioNews, об этом сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
"... депутата Волошина таки изолировали. ... Проверят на предмет неразборчивых внешних контактов. Вмешаться пришлось спикеру и секретарю СНБО", - написала она.
В свою очередь, сам Волошин у себя на странице в соцсети написал, что он абсолютно здоров.
"Только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", - написал он.
При этом нардеп добавил: "В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, побуду дома до следующего четверга, когда истечёт 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше - значит, буду свободным человеком раньше".
Напомним, 6 марта стало известно, что Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который впоследствии попал в больницу из-за заболевания коронавирусом.
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