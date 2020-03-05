13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 17:04 5

Суд в Крыму оставил под стражей керченских подростков

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 17:04 5
Читайте також українською мовою
Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом двух подростков, которых подозревают в подготовке теракта в Керчи
Фото: unsplash
Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом двух подростков, которых подозревают в подготовке теракта в Керчи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Киевского районного суда города Симферополя от 20 февраля об аресте – без изменений", – сообщили в пресс-службе суда.

ФСБ России заявила 18 февраля "о пресечении подготовки террористических актов" двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения.

Центр общественных связей ФСБ в своем пресс-релизе назвал юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой.

ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, их "пробники" испытывались на кошках. Кроме того, по данным следствия, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.

Один тинейджер - ученик школы N15 в Керчи, второй - учащийся Керченского морского технического колледжа.

Детский омбудсмен Крыма заявила, что подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны.

Минобразования Крыма начало проверку.

Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела на один месяц 30 суток (до 18 апреля 2020 года).


суд теракт ФСБ РФ Керчь подростки
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »