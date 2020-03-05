Суд в Крыму оставил под стражей керченских подростков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.
"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Киевского районного суда города Симферополя от 20 февраля об аресте – без изменений", – сообщили в пресс-службе суда.
ФСБ России заявила 18 февраля "о пресечении подготовки террористических актов" двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения.
Центр общественных связей ФСБ в своем пресс-релизе назвал юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой.
ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, их "пробники" испытывались на кошках. Кроме того, по данным следствия, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.
Один тинейджер - ученик школы N15 в Керчи, второй - учащийся Керченского морского технического колледжа.
Детский омбудсмен Крыма заявила, что подозреваемых в подготовке терактов характеризовали с положительной стороны.
Минобразования Крыма начало проверку.
Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела на один месяц 30 суток (до 18 апреля 2020 года).
- 19:33 05 марта Нацбанк отдал $760 млн на погашение госдолга в феврале
- 19:03 05 марта Рада рассматривает увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки
- 18:56 05 марта У советницы мэра Херсона провели обыск
- 18:49 05 марта Под обстрелами боевиков на Донбассе получил ранение украинский военный
- 18:45 05 марта В Ивано-Франковской области прекращено трафик нелегальной миграции в ЕС
- 18:44 05 марта Парламенту осталось рассмотреть менее тысячи правок "земельного закона"
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука