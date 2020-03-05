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05 марта 2020, 18:44 5

Парламенту осталось рассмотреть менее тысячи правок "земельного закона"

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05 марта 2020, 18:44 5
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В четверг, 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10
Фото: flickr
В четверг, 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10

Об этом передает RegioNews.

Народные депутаты поддержали только одну правку к законопроекту под номером 3017, которая носит технический характер и исправляет ошибки в нумерации.

Таким образом, депутатам осталось рассмотреть менее тысячи поправок ко второму чтению законопроекта.

Напомним, по состоянию на 3 марта Рада рассмотрела 2293 поправки.

6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.


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