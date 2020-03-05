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05 марта 2020, 10:31

Украинских пограничников усилят 20 современными катерами

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05 марта 2020, 10:31
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Верховная Рада 4 марта ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины
Верховная Рада 4 марта ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение парламента.

Так, "за" такое решение проголосовал 261 народный депутат.

Отметим, договор был подписан 19 ноября 2019 года в Париже. Согласно ему, французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку на основе условий соглашения ОЭСР по экспортным кредитам, предназначенную для финансирования закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Как говорится в договоре, катера поставляются без вооружения, "способствуя укреплению морской безопасности и охраны Украины".

Согласно условиям соглашения OEСР, официальная поддержка составит максимум 85% от общей суммы контракта.

Сумма официальной поддержки не превышает 116 029 250 евро и финансирует приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму, которая составляет не менее 50% от общей суммы контракта; и приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг в пределах 50% от общей суммы контракта.

При этом за выполнение контрактов с украинскими или иностранными поставщиками товаров, работ и услуг несет ответственность французский поставщик, и при условии, что расходы, связанные с приобретением украинских товаров, работ и услуг, не превышают 30% от общей суммы контракта в соответствии с Соглашением ОЭСР.


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