Рада решила быстрее разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба
Как сообщает RegioNews, таким образом, разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступит в силу 27 марта 2020 года, а не с 1 марта 2020 года или 1 января 2021 года как предполагалось.
В частности, за изменения в законопроекту №3015 проголосовали 293 народных депутата, в целом с учетом предложений комитета - 292 нардепа.
Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил , видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020
В качестве аргумента звучало, что "это - еще один шаг навстречу НАТО".
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