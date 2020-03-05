Рада решила быстрее разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании вечером 4 марта внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности"

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Верховная Рада Украины на внеочередном заседании вечером 4 марта внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности"

Как сообщает RegioNews, таким образом, разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступит в силу 27 марта 2020 года, а не с 1 марта 2020 года или 1 января 2021 года как предполагалось.

В частности, за изменения в законопроекту №3015 проголосовали 293 народных депутата, в целом с учетом предложений комитета - 292 нардепа.

Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил , видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020

В качестве аргумента звучало, что "это - еще один шаг навстречу НАТО".