В Киеве взорвался автобус

фото: Национальная полиция

Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение – произошел взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Известно, что на месте работают следственно-оперативная группа и специалисты по взрывотехнической службе. Все обстоятельства выясняются.

Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о потерпевших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы", – отметили в столичной полиции.

Как сообщалось, в Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.