В Киеве взорвался автобус
Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение – произошел взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.
Известно, что на месте работают следственно-оперативная группа и специалисты по взрывотехнической службе. Все обстоятельства выясняются.
Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы. Информация о потерпевших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы", – отметили в столичной полиции.
