Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области
Силы обороны Украины ударили по логистике и поразили бойцов бригады специального назначения РФ в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как отмечается, украинские военные нанесли удар по 14-й бригаде специального назначения в населенном пункте Бердянское, а также поразили состав материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешевого.
Утраты РФ уточняются.
Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили танк, пушку и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области. Место происшествия не называется.
