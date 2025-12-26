22:06  26 декабря
26 декабря 2025, 21:21

Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области

26 декабря 2025, 21:21
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины ударили по логистике и поразили бойцов бригады специального назначения РФ в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечается, украинские военные нанесли удар по 14-й бригаде специального назначения в населенном пункте Бердянское, а также поразили состав материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешевого.

Утраты РФ уточняются.

Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили танк, пушку и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области. Место происшествия не называется.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
07 августа 2025
