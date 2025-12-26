Украинские военные разбили спецназ РФ в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны Украины ударили по логистике и поразили бойцов бригады специального назначения РФ в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечается, украинские военные нанесли удар по 14-й бригаде специального назначения в населенном пункте Бердянское, а также поразили состав материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешевого.

Утраты РФ уточняются.

Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили танк, пушку и несколько единиц тяжелой бронетехники россиян в Донецкой области. Место происшествия не называется.