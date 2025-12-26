16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 16:59

РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света

26 декабря 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 26 декабря, россияне атаковали критическую инфраструктуру Волынской области. В результате вражеской атаки тысячи абонентов остались без света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Волынской областной государственной (военной) администрации Ивана Рудницкого.

"Беспокоен оказался день. С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Каменском-Каширском и Ковельском районах и однажды – в Луцком. В частности, вражеские шахеды снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни", – говорится в сообщении.

Рудницкий отметил, что обошлось без травмированных и погибших.

В то же время в результате вражеского удара около 8000 абонентов остались без энергоснабжения, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества. Как отмечается, потребление электроэнергии значительно выросло. В некоторых областях вынужденно применены аварийные отключения.

Волынская область Волынь атака РФ энергетика отключения света
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
