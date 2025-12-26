РФ атаковала Волынь: тысячи людей остались без света

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 26 декабря, россияне атаковали критическую инфраструктуру Волынской области. В результате вражеской атаки тысячи абонентов остались без света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Волынской областной государственной (военной) администрации Ивана Рудницкого.

"Беспокоен оказался день. С утра воздушная тревога объявлялась дважды в Каменском-Каширском и Ковельском районах и однажды – в Луцком. В частности, вражеские шахеды снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни", – говорится в сообщении.

Рудницкий отметил, что обошлось без травмированных и погибших.

В то же время в результате вражеского удара около 8000 абонентов остались без энергоснабжения, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Ранее в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества. Как отмечается, потребление электроэнергии значительно выросло. В некоторых областях вынужденно применены аварийные отключения.