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03 марта 2020, 15:53 12

Стало известно, кто может​​​​​​​ возглавить Министерство энергетики

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03 марта 2020, 15:53 12
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Министром энергетики и угольной промышленности Украины может стать Григорий Плачков, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины
Фото: uhe
Министром энергетики и угольной промышленности Украины может стать Григорий Плачков, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает RegioNews

"Минэнерго - хотят Плачкова", - написал Дубинский.

Он также сообщил, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Кабинет министров будет перезагружен.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров. СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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