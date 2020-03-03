Стало известно, кто может возглавить Министерство энергетики
Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает RegioNews
"Минэнерго - хотят Плачкова", - написал Дубинский.
Он также сообщил, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении, а Кабинет министров будет перезагружен.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров. СМИ писали, что Денис Шмигаль может возглавить новое правительство.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Рада может осуществить 4 ротации в правительстве.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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