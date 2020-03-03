Новые имена: в Кабмине увольняли и назначали председателей РГА

В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил

Фото: КМУ

В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил

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