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03 марта 2020, 14:18 24

Новые имена: в Кабмине увольняли и назначали председателей РГА

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03 марта 2020, 14:18 24
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В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил
Фото: КМУ
В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram канал нардепа Алексея Гончаренко.
Так, Кабмин отменил решение о назначении таких председателей РГА: Погорелюк Ю. М. - председателем Немировской РГА Винницкой области, Пустового С. М. - председателем Чечельницкой РГА Винницкой области, Глинских А. Г. - председателем Каменско-Днепровской РГА Запорожской области , Бови Е. Ю - председателем Полтавской РГА Полтавской области.
Зато главой Долинской РГА (Кировоградская область) стал Евгений Эдуардович Звиздовський, а Горностаевскую РГА в Херсонской области возглавила Татьяна Николаевна Ющенко.
Как информировали RegioNews ранее, 3 марта стало известно о том, что Алексей Гончарук останется на посту премьер-министра Украины.

РДА Кабмин Кировоградская область Винницкая область Херсон Днепр Полтавская область РГА Кабмін Кіровоградська область Вінницька область Дніпро Полтавська область
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