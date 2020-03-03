Новые имена: в Кабмине увольняли и назначали председателей РГА
В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил
В Херсонской и Кировоградской областях появились новые главы РГА, а решение о назначении председателей РГА в Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях Кабмин отменил
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Telegram канал нардепа Алексея Гончаренко.
Так, Кабмин отменил решение о назначении таких председателей РГА: Погорелюк Ю. М. - председателем Немировской РГА Винницкой области, Пустового С. М. - председателем Чечельницкой РГА Винницкой области, Глинских А. Г. - председателем Каменско-Днепровской РГА Запорожской области , Бови Е. Ю - председателем Полтавской РГА Полтавской области.
Зато главой Долинской РГА (Кировоградская область) стал Евгений Эдуардович Звиздовський, а Горностаевскую РГА в Херсонской области возглавила Татьяна Николаевна Ющенко.
Как информировали RegioNews ранее, 3 марта стало известно о том, что Алексей Гончарук останется на посту премьер-министра Украины.
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- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
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