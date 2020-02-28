В Европе почти 800 больных на коронавирус, больше всего в Италии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.
"На территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания COVID-19 и 19 летальных случаев", - сообщает Минздрав.
В Италии зафиксировано 650 случаев, 17 из них стали летальными.
В Германии -26 случаев, Франции - 18 случаев, Испании - 25 случаев, в Великобритании зафиксировано 16 случаев заболевания, Швеции - 7 случаев, Швейцарии - 6, Норвегии - 4, Хорватии, Израиле и Греции по 3 случая, в Австрии, России и Финляндии по два 2 случая, Дании, Румынии, Грузии, Эстонии, Северной Македонии и Бельгии по одному случаю.
Напомним, по состоянию на 28 февраля количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 83 тысячи 386 человек, более 35,5 тыс. выздоровели. Число летальных случаев достигло 2858.
За последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.
По данным Минздрава, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.
По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.
Также болезнь обнаружили в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.
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