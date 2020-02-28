В Беларуси подтвердили первый случай коронавируса

В Беларуси тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса у одного из студентов из Ирана

Фото: twitter/XHNews

В Беларуси тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса у одного из студентов из Ирана

Об этом сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из Южной Кореи, Ирана и Италии в период с 20 февраля.

Как отмечается, сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

В целом по состоянию на утро 28 февраля в результате заражения коронавирусом Covid-19 в мире зарегистрировали 57 новых смертей, а общее число зараженных от начала вспышки - уже более 83,2 тысячи человек, пишет South China Morning Post.

Так, на территории материкового Китая зафиксировали еще 327 новых случая заражения, и еще 44 человека умерли.

Второй по количеству инфицированных идет Южная Корея - 2022 человека больных и умерли 13. В Италии зарегистрировали уже 17 смертей, хотя вирус был обнаружен у 650 человек.

При этом более 36,4 тысячи госпитализированных выздоровели, а умерло в целом 2,858 человек.

Напомним, по данным Минздрава, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.

Также болезнь обнаружили в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.