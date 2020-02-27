Первый украинец в Италии заболел на коронавирус - СМИ

В Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Фото: twitter/XHNews/status

В Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Fanpage, об этом заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

По его словам, это 26-летняя девушка из Кремоны, которая была госпитализирована в больницу Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания в провинции Салерно. Девушку перевели в больницу Котуньо в Неаполе, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях.

"Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей", - рассказал он.

Как отмечается, украинка приехала из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни, к родителям на юг страны. Также наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани. Всех, кто контактировал с девушкой, прежде всего семью, сопровождавшую ее в больницу, поместили на карантин.

При этом, согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в целом за минувшие сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 132 человека, двое из которых умерли.

В Китае за это же время зафиксировали 388 новых больных и 52 смертей. Выздоровели 2386 человек. Южная Корея в сутки насчитала 284 случая заражения. Двое корейцев умерли. Официальный Иран заявляет о 44 новых случая заражения и 3 летальных случая. Также 10 больных обнаружили в Германии.

Во всем мире число больных составляет 81 тысячу 164 человека. Накануне их количество составляло 80 994.

От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2801 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 32 872 человек.

Напомним, 26 февраля ВОЗ впервые зафиксировала за пределами Китая большее количество новых заражений коронавирусом, чем в самой стране. По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.