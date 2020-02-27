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27 февраля 2020, 09:27 5

Коронавирус добрался до Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии

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27 февраля 2020, 09:27 5
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В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана
Фото: twitter/XHNews
В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом - у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана

Как передает RegioNews со ссылкой на местно издание ERR, об этом заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином", - сказал он.

Также о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 заявили в Дании, сообщает Reuters. Там инфицированный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчина находится на домашнем карантине.

Кроме того, первые случаи заражения китайским коронавируса обнаружили в Норвегии и Румынии, пишет Радио Свобода.

Так, 26 февраля МЗ Норвегии сообщило о инфицированного человека, на прошлой неделе приехала из Китая. Поскольку с тех пор она находилась на карантине, распространение вируса считают маловероятным.

МЗ Румынии подтвердил первый случай заболевания коронавирус в стране - у мужчины нет симптомов заболевания и его состояние нормальное. По словам инфицированного, во время охоты он контактировал с 71-летним итальянцем из Римини.

В столице Финляндии Хельсинки коронавирус диагностировали у женщины, которая недавно вернулась из Италии. Двое людей, с которыми она с тех пор контактировала, находятся на карантине дома. По данным Associated Press, уже два инфицированных коронавируса обнаружили в Финляндии.

В целом на территории Европы вспышка коронавируса фиксируют в Италии. Случаи заболевания также были обнаружены и в других европейских странах: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии и Грузии.


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