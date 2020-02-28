Коронавирус вызвал рекордный обвал международных рынков
Об этом сообщает Reuters, пишет RegioNews
Причиной этого стала продажа инвесторами рисковых активов на фоне опасений пандемии коронавируса и глобальной рецессии.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что все страны должны приготовиться, поскольку во вспышке есть потенциал вылиться в пандемию.
В материале издания отмечается, шо европейские акции в пятницу упали на 3%, опустившись вслед за фондовыми индексами Азии и массовой распродажей на Уолл-стрит.
"Нам даже не нужно ждать экономических данных, чтобы увидеть, насколько сильно страдает экономика. Видно, что продажи авиакомпаний и отелей уже падают вдвое или около того", - заявил Томоаки Сисидо, старший экономист Nomura Securities.
Кроме сбоев в международных перевозках и цепочках поставок, экономический ущерб также выглядит неизбежным, в то время как правительства ряда стран закрывают школы и отменяют крупные мероприятия, чтобы остановить распространение патогена.
Основные индексы Уолл-стрит снизились шестую сессию подряд в четверг, а цены на нефть опустились до минимума более чем за год в пятницу и могут зафиксировать максимальное недельное снижение более чем за четыре года, поскольку стремительное распространение коронавируса вызвало опасения о замедлении глобального спроса.
Напомним, по состоянию на 28 февраля количество случаев заражения новым коронавирусом достигло 83 тысячи 386 человек, более 35,5 тыс. выздоровели. Число летальных случаев достигло 2858.
По данным Минздрава, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.
По состоянию на 26 февраля коронавирус зафиксировали в 15 странах Европы: Испании, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Северной Македонии, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии и Румынии. Больше всего пострадала Италия, где число зараженных превысило 300 человек.
Также болезнь обнаружили в странах Европы, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.
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