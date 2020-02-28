Порошенко пришел на допрос в ГБР
Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
В частности, он сообщил, что Шевченковский суд Киева отменил постановление следователя об отказе в закрытии уголовного дела, по которому он был приглашен на допрос.
"Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сказал Порошенко.
February 28, 2020
Отметим, экс-гарант пришел на допрос вместе с адвокатами. Также рядом с ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали его слова аплодисментами и держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Государственное бюро репрессий" и другие.
Напомним, 21 февраля Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля. После этого защита Петра Порошенко обжаловала привод в 5-ти инстанциях.
26 февраля Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Порошенко на принудительный привод на допрос в ГБР в связи с тем, что постановление не оспаривается.
27 февраля Петр Порошенко заявил, что придет сам на допрос в ГБР без применения силового привода
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