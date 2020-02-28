09:31  28 февраля
По всей Украине пройдут учения на случай вспышки коронавируса
08:15  28 февраля
Ситуация на Донбассе: боевики выпустили по военным ОС более 30 мин
12:08  28 февраля
Украинцы на Diamond Princess: один человек вылечился от коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 11:46 25

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 11:46 25
Читайте також українською мовою
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел 28 февраля на допрос в Государственное бюро расследований
Фото: twitter/poroshenko
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел 28 февраля на допрос в Государственное бюро расследований

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

В частности, он сообщил, что Шевченковский суд Киева отменил постановление следователя об отказе в закрытии уголовного дела, по которому он был приглашен на допрос.

"Постановление отменено, судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", - сказал Порошенко.

Отметим, экс-гарант пришел на допрос вместе с адвокатами. Также рядом с ним стояли люди с плакатами в его поддержку, которые встречали его слова аплодисментами и держали плакаты "Нет политическим репрессиям", "Государственное бюро репрессий" и другие.

Напомним, 21 февраля Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля. После этого защита Петра Порошенко обжаловала привод в 5-ти инстанциях.

26 февраля Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Порошенко на принудительный привод на допрос в ГБР в связи с тем, что постановление не оспаривается.

27 февраля Петр Порошенко заявил, что придет сам на допрос в ГБР без применения силового привода


ГБР Петр Порошенко допрос
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Мустафа Найем
Виктор Таран
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »