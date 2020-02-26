Суд отказался браться за жалобу Порошенко по приводу в ГБР

Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу бывшего президента Украины Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований

Фото: facebook/Kyiv.Court.Of.Appeal

Киевский апелляционный суд отказался рассматривать жалобу бывшего президента Украины Петра Порошенко на принудительный привод на допрос в Государственное бюро расследований

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе в комментарии "Украинской правде".

"Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается", - сказала она.

По ее словам, в суд были поданы две жалобы, обе – отклонены. Данное решение суд принял 25 февраля.

Напомним, 21 февраля Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля. После этого защита Петра Порошенко обжаловала привод в 5-ти инстанциях.