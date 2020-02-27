Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook, передает RegioNews.
"Завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования ", - заявил Порошенко.
Он отметил, что против него почти год, как фабрикуют десятки дел, но выразил уверенность, эти усилия ни к чему не приведут, так как он "и как Президент, и как гражданин всегда придерживался законов".
"Давление и запугивание не изменят нашей позиции на защиту европейского и евроатлантического выбора", - сказал он.
По словам експрезидента, на днях ГБР объявило о подозрении его соратницы по "Европейской солидарности" Софии Федине. Он назвал действия власти давлением и запугиванием оппозиции, и добавил, что решение о его силовой привод на допрос незаконно, и это будет доказано в Европейском Суде.
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