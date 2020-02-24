Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях
Как передает RegioNews, об этом сообщил адвокат Игорь Головань.
"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступной вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло" распределить "это дело, в частности, одиозного судьи Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - сказал адвокат.
Второе заявление подано в Офис Генерального прокурора, в частности, о нарушении следователем ГБР территориальной подсудности.
Кроме того ОГП сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР.
Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. По словам адвокатов, судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности, а Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не был на нем.
Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано в Апелляцийнный суд Киева.
И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.
Напомним, 21 февраля Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля.
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