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24 февраля 2020, 13:08 6

Защита Порошенко обжаловала привод в пяти инстанциях

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24 февраля 2020, 13:08 6
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Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко считают решение о приводе, принятые Печерским судом, политическими и обжаловали их в 5-ти инстанциях
Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко считают решение о приводе, принятые Печерским судом, политическими и обжаловали их в 5-ти инстанциях

Как передает RegioNews, об этом сообщил адвокат Игорь Головань.

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступной вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло" распределить "это дело, в частности, одиозного судьи Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - сказал адвокат.

Второе заявление подано в Офис Генерального прокурора, в частности, о нарушении следователем ГБР территориальной подсудности.

Кроме того ОГП сообщено, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. По словам адвокатов, судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности, а Петр Порошенко не был уведомлен об этом заседании, как того требует закон, и не был на нем.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано в Апелляцийнный суд Киева.

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

Напомним, 21 февраля Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля.


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