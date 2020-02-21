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21 февраля 2020, 18:39 26

Суд принял решение о силовой доставке Порошенко на допрос в ГБР

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21 февраля 2020, 18:39 26
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"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное" решение "о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля", - сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань
"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное" решение "о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля", - сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Игоря Голованая в Facebook.

Голован назвал решение неправосудным, поскольку такое решение является компетенцией Шевченковского, а не Печерского суда, то есть был нарушен принцип территориальной подсудности.

Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит...

Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Такая спешка, считает адвокат, можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, задокументирован на так называемых "пленках Трубы".

"Это решение нарушает практику Европейского суда и будет обжаловано нами, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия, - написал Игорь Головань.

Напомним, вчера и.о.главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко могут силой доставить на допрос в ГБР.


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