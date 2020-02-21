Суд принял решение о силовой доставке Порошенко на допрос в ГБР

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное" решение "о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля", - сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное" решение "о принудительном приводе на допрос в ГБР Петра Порошенко в качестве свидетеля", - сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань

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