Суд принял решение о силовой доставке Порошенко на допрос в ГБР
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Игоря Голованая в Facebook.
Голован назвал решение неправосудным, поскольку такое решение является компетенцией Шевченковского, а не Печерского суда, то есть был нарушен принцип территориальной подсудности.
Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит...Опубліковано Igor Golovan Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.
Такая спешка, считает адвокат, можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, задокументирован на так называемых "пленках Трубы".
"Это решение нарушает практику Европейского суда и будет обжаловано нами, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия, - написал Игорь Головань.
Напомним, вчера и.о.главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко могут силой доставить на допрос в ГБР.
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