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27 февраля 2020, 15:20 3

Во Львове создали онлайн-форму для приезжих из страны с зафиксированными случаями коронавируса

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27 февраля 2020, 15:20 3
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Это поможет осуществлять активный патронаж таких людей, а также защитить местное население
Фото с сайта Пограничной службы
Это поможет осуществлять активный патронаж таких людей, а также защитить местное население

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Людей, вернувшихся из страны, в которой зафиксирована вспышка коронавируса, просят сообщать об этом в департамент здравоохранения ЛОГА путем заполнения онлайн-формы по ссылке: https://forms.gle/gCkzngVXzzWZ1uYV7 или в телефонном режиме по номеру: 260-19-18.

"На всех официальных ресурсах заработала Google-форма для лиц, вернувшихся из возможной зоны поражения. С помощью этой формы мы сможем осуществлять активный патронаж таких лиц. В санатории Немиров вчера состоялось рабочее совещание с медицинским персоналом, и там сегодня стартовал перевод пациентов в Львовский фтизио-пульмонологический центр с целью подготовки объекта под обсервацию. Закупка тестов и средств защиты уже началась, все процедуры уже идут", - рассказал в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

По его словам, в пунктах пропуска и аэропортах пограничники обеспечены в достаточном количестве бесконтактными термометрами. Кроме того на пограничных пунктах дежурят бригады скорой медицинской помощи, в случае необходимости они будут транспортировать пациентов в областную клиническую инфекционную больницу.

Для того, чтобы обеспечить невозможность попадания вируса на территорию Львовской области пограничники осуществляют термометрию в пунктах пропуска. Измерения температуры проводят для ста процентов тех, кто въезжает в страну. В случае отказа пограничники имеют право не проводить паспортный контроль.

Со вчерашнего дня все автомобильные пункты пропуска – Смильница, Краковец, Рава-Русская и Шегини, а также международный аэропорт Львов – работают в усиленном режима.

В пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим меряют температуру. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавирус на территории Украины.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

Во Львове установят антисептики для профилактики коронавирус. Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦНАПах города, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте


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