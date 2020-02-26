Во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса
Во Львове в местах массового пребывания людей установят антисептики для рук, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Решение о выделении средств на эти нужды приняли сегодня в мэрии.
"В ратуше стоит система гигиены рук. С сегодняшнего дня мы начинаем покупать такие системы для всех наших коммунальных учреждений, где есть большие потоки людей, это наши ЦПАУ, театры, музеи, коммунальные учреждения. Просьба, чтобы приобщались все — офисные центры, магазины", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Обеспечат дезинфекционные средства и проведение дезинфекции автомобильного и электрического транспорта.
Соответствующие закупки проведут в рамках Комплексного плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению занесению и распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.
"Чтобы не заболеть — надо часто мыть руки, соблюдать кашлевый этикет, кушать полноценную здоровую пищу, хранить ноги в тепле, применять дезинфицирующие средства и тому подобное. Все эти принципы неспецифической профилактики, как и от любого острого респираторного заболевания, являются эффективными для предотвращения распространения этого вируса. В случае выявления симптомов острого респираторного заболевания, надо немедленно обратиться к семейному врачу или по номеру 103, и действовать согласно инструкциям медиков", — отметили в управлении здравоохранения ЛГС.
Напомним, на Закарпатье в "итальянском бусе" у женщины обнаружили температуру. Жителей области просят не паниковать. Кроме того, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице. Заведение укомплектовали всем необходимым, провели обучение для персонала.
Со вчерашнего дня в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавирус на территории Украины.
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 12:47 26 февраля В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная