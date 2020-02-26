Во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса

Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте

Фото с сайта Львовского городского совета

Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте

Во Львове в местах массового пребывания людей установят антисептики для рук, передает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Решение о выделении средств на эти нужды приняли сегодня в мэрии.

"В ратуше стоит система гигиены рук. С сегодняшнего дня мы начинаем покупать такие системы для всех наших коммунальных учреждений, где есть большие потоки людей, это наши ЦПАУ, театры, музеи, коммунальные учреждения. Просьба, чтобы приобщались все — офисные центры, магазины", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Обеспечат дезинфекционные средства и проведение дезинфекции автомобильного и электрического транспорта.

Соответствующие закупки проведут в рамках Комплексного плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению занесению и распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

"Чтобы не заболеть — надо часто мыть руки, соблюдать кашлевый этикет, кушать полноценную здоровую пищу, хранить ноги в тепле, применять дезинфицирующие средства и тому подобное. Все эти принципы неспецифической профилактики, как и от любого острого респираторного заболевания, являются эффективными для предотвращения распространения этого вируса. В случае выявления симптомов острого респираторного заболевания, надо немедленно обратиться к семейному врачу или по номеру 103, и действовать согласно инструкциям медиков", — отметили в управлении здравоохранения ЛГС.

Напомним, на Закарпатье в "итальянском бусе" у женщины обнаружили температуру. Жителей области просят не паниковать. Кроме того, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице. Заведение укомплектовали всем необходимым, провели обучение для персонала.

Со вчерашнего дня в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавирус на территории Украины.