В аэропорту Львов всем новоприбывшим меряют температуру

В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности для недопущения распространения коронавируса на территории Украины

Фото со страницы аэропорта Львов в facebook

В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности для недопущения распространения коронавируса на территории Украины

В аэропорту "Львов" ввели особый режим, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу аэропорта в facebook.

Каждому, кто прилетает во Львов, измеряют температуру специальными инфракрасными бесконтактными термометрами. Процедура занимает всего 10-15 секунд.

Все службы работают слаженно и обеспечены защитными средствами - масками и перчатками.

Напомним, со вчерашнего дня температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Вчера в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины.

В Черниговской области меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

В Ровенской области пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью во всех мірятимуть температуру.

Во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса. Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ города, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте.

Правда, на Львовщине нет тест-систем для выявления коронавирус. Эту ситуацию обещают исправить в кратчайшие сроки.