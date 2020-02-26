Во Львовской области нет тест-систем для выявления коронавируса

Сейчас в области тест-системы отсутствуют, но их оперативно закупают

Фото со страницы Центра общественного здоровья Украины

Сейчас в области тест-системы отсутствуют, но их оперативно закупают

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Есть предложение связаться с нашими городами-партнерами из других стран, чтобы можно было купить и передать для центра тест-системы. Второй месяц бушует коронавирус в мире, а у нас нет ни одной тест-системы в области", — добавил мэр Львова.

Также городской глава предложил купить аппарат ЕКМО, который стоит более 9 млн грн, по предложению, которое озвучил главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Если есть возможность иметь оборудование, которое спасает жизнь, надо, чтобы у нас такой аппарат был. Добавлю, что у нас нет другой больницы, которая бы имела право принимать больных с диагнозом коронавирус. Исключительно — инфекционная больница", — сказал мэр.

Чтобы не заболеть на острое респираторное заболевание, нужно часто мыть руки, соблюдать кашлевый этикет, кушать полноценную здоровую пищу, хранить ноги в тепле, применять дезинфицирующие средства и т. п. Все эти принципы неспецифической профилактики, как и от любого острого респираторного заболевания, являются эффективными для предотвращения распространения коронавируса.

Добавим, что в медицинских заведениях города есть более 260 тысяч масок, биозащитные костюмы, более 2 100 респираторов. Есть достаточный запас диспенсеров для мытья рук — они также будут размещены в школах, в местах массового пребывания, в супермаркетах, ЦПАУ и тому подобное. Закупки этих средств продолжатся.

Напомним, на Закарпатье в "итальянском бусе" у женщины обнаружили температуру. Жителей области просят не паниковать. Кроме того, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли. Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице. Заведение укомплектовали всем необходимым, провели обучение для персонала.

со вчерашнего дня в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавирус на территории Украины.