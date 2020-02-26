Ровенские пограничники получили бесконтактные термометры

В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью у всех будут мерить температуру

Фото: Ровенская ОДА

В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью у всех будут мерить температуру

Об этом сообщает Ровенская ОГА, пишет RegioNews. Как сообщает Ровенская ОГА, областная власть уже передала 17 таких термометров для силовиков.

Всех путешествующих проверять на наличие высокой температуры.

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