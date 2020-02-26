Ровенские пограничники получили бесконтактные термометры
В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью у всех будут мерить температуру
В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью у всех будут мерить температуру
Об этом сообщает Ровенская ОГА, пишет RegioNews.
Как сообщает Ровенская ОГА, областная власть уже передала 17 таких термометров для силовиков.
Всех путешествующих проверять на наличие высокой температуры.
Во Львовской области нет тест-систем для выявления коронавируса
26 февраля 2020, 12:30Скалецкая: приезжих из стран с коронавирусом будут проверять на границе
26 февраля 2020, 12:22На Волыни всем приезжим измеряют температуру
26 февраля 2020, 12:13
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
- 17:54 26 февраля Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков
- 17:54 26 февраля Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса
- 17:54 26 февраля Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
- 17:53 26 февраля На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)
- 17:46 26 февраля "Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
- 17:38 26 февраля Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации