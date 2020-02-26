На Закарпатье в "итальянском бусе" у женщины обнаружили температуру
Случай зафиксировали вчера, 25 февраля.ю на пункте пропуска "Тиса", сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.
В Чопском пограничном отряде у женщины, которая ехала в "итальянском" автобусе было обнаружено температуру. Об этом сразу было сообщено медикам.
Весь автобус вывели из очереди. Всех, кто контактировал с женщиной, направлено к медикам.
Пока нет подтвержденного диагноза, закарпатцам не следует паниковать.
Вчера, 25 февраля, в пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье приезжим начали мерить температуру. Сами же пограничники и таможенники работают в масках и перчатках. Им были выданы специальные инфракрасные градусники для измерения температуры во всех пересекающих границу людей.
Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. С сегодняшнего дня и в Черниговской области в "Новых Яриловичах" меряют температуру. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.
Напомним, на Закарпатье госпитализировали больного, который имел контакт с китайцем. Позже подтвердили, что в госпитализированного жителя Закарпатье коронавирус не нашли. Больных на коронавирус будут лечить в областной инфекционной больнице. Заведение укомплектовали всем необходимым, провели обучение для персонала.
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